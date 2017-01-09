中信兄弟貫徹美式球風 添兩名洋投教
職棒中信兄弟隊今天宣布，兩名美籍投手教練即將抵台，18日加入春訓，「期盼兩人貫徹美式球風，運用其經驗及溝通技巧，強化球隊投手戰力」。
一軍投手教練銳威（Rick Waits）現年64歲，擁有12年大聯盟球員資歷，3年大聯盟執教經驗。球員生涯出賽317場，79勝8救援；執教生涯，1995年到2016年從大都會到水手隊，共有3年大聯盟教練資歷，5年以上投手統籌資歷。
二軍投手教練霍爾（Brad Hall）現年42歲，曾任獨立聯盟投手教練、2009年在華盛頓國民隊新人聯盟、指導聯盟擔任投手教練，也曾經在運動醫學中心擔任顧問，協助韌帶置換手術後的投手復健。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。