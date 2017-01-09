中信兄弟貫徹美式球風 添兩名洋投教

我要評比

職棒中信兄弟隊今天宣布，兩名美籍投手教練即將抵台，18日加入春訓，「期盼兩人貫徹美式球風，運用其經驗及溝通技巧，強化球隊投手戰力」。

一軍投手教練銳威（Rick Waits）現年64歲，擁有12年大聯盟球員資歷，3年大聯盟執教經驗。球員生涯出賽317場，79勝8救援；執教生涯，1995年到2016年從大都會到水手隊，共有3年大聯盟教練資歷，5年以上投手統籌資歷。

二軍投手教練霍爾（Brad Hall）現年42歲，曾任獨立聯盟投手教練、2009年在華盛頓國民隊新人聯盟、指導聯盟擔任投手教練，也曾經在運動醫學中心擔任顧問，協助韌帶置換手術後的投手復健。1060109

(中央社)