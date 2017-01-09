華信接手興航花蓮線 月虧1500萬
復興航空去年停飛宣布解散。華信航空配合政府政策，從去年12月1日起，以定期包機方式，接手興航台北-花蓮、台中-花蓮，月虧約1500萬元，最慘時還曾有1個班機只有5名旅客。
華信是用104人座的ERJ飛機，營運北花及中花興航原本獨家經營的航線，北花每天2班，中花每週3班，假日旅客較多，平常有時1班飛機只有10多名到20多名乘客，最慘時還曾有1個班機只有5名旅客。
華信航空估計，飛了1個月，虧損約1500萬元，比預期的1000萬元還多。
華信航空說，雖然營運相當艱困，目前仍勉力維持營運，提供旅客往來花蓮的空中交通需求。
因華航集團只同意接手興航花蓮航線到2月15日，之後由誰來營運，目前沒答案。
雖然民航界都認為興航花蓮線經濟效益不高，可以停飛；不過，民意代表力爭不可廢，交通部也不敢輕言放棄，至於華信飛興航花蓮線的虧損，民航局也正想辦法補貼。
交通部民航局希望透過興航的兩岸權重分配，將上海等較易賺錢的兩岸航線與興航的花蓮線一併交由同一家航空公司，不過，因目前陸客減少，且原本興航飛上海的時間帶早被大陸民航局收回，就算拿到上海航線，也只能飛紅眼航班，業者興趣大缺，根本不急著分配。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。