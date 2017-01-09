華信接手興航花蓮線 月虧1500萬

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復興航空去年停飛宣布解散。華信航空配合政府政策，從去年12月1日起，以定期包機方式，接手興航台北-花蓮、台中-花蓮，月虧約1500萬元，最慘時還曾有1個班機只有5名旅客。

華信是用104人座的ERJ飛機，營運北花及中花興航原本獨家經營的航線，北花每天2班，中花每週3班，假日旅客較多，平常有時1班飛機只有10多名到20多名乘客，最慘時還曾有1個班機只有5名旅客。

華信航空估計，飛了1個月，虧損約1500萬元，比預期的1000萬元還多。

華信航空說，雖然營運相當艱困，目前仍勉力維持營運，提供旅客往來花蓮的空中交通需求。

因華航集團只同意接手興航花蓮航線到2月15日，之後由誰來營運，目前沒答案。

雖然民航界都認為興航花蓮線經濟效益不高，可以停飛；不過，民意代表力爭不可廢，交通部也不敢輕言放棄，至於華信飛興航花蓮線的虧損，民航局也正想辦法補貼。

交通部民航局希望透過興航的兩岸權重分配，將上海等較易賺錢的兩岸航線與興航的花蓮線一併交由同一家航空公司，不過，因目前陸客減少，且原本興航飛上海的時間帶早被大陸民航局收回，就算拿到上海航線，也只能飛紅眼航班，業者興趣大缺，根本不急著分配。1060109

(中央社)