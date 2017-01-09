陸新稅收優惠措施醞釀中 減稅降費再發力

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根據《經濟參考報》報導，大陸2017年減稅降費政策將加碼發力，新的稅收優惠措施已在醞釀中。專家稱，2017年減稅將更加鎖定有效性和精準性，包含增值稅稅率等值得期待，中小企業、科研企業等更有望獲得政策紅包。

大陸國家稅務總局數據顯示，2016年1至11月，僅營改增帶來的整體減稅就已經達到4699億元人民幣，業內保守估計全年為企業減稅規模超過7000億元。

據悉，2017年減稅降費的力度還將加碼。一方面，作為減稅效果最為顯著的營改增，減稅規模會進一步擴大。而新減稅舉措也在醞釀中。大陸財政部部長肖捷在全國財政工作會議上指出，2017年將加力實施減稅降費政策，適度擴大支出規模。

上海財經大學教授胡怡建也說，2017年減稅降費的重點主要在於「費」，包含行政事業性收費等存在減免空間，相對於更側重結構性的減稅，費用是通過總量減來降低整體負擔。

(旺報)