國防部：中共軍事動態 匿名報導多所錯誤

我要評比

中國大陸遼寧艦2013年於三亞港的資料照片。2013年11月26日，遼寧艦離開青島軍港碼頭，在導彈驅逐艦瀋陽艦、石家莊艦和導彈護衛艦煙臺艦、濰坊艦的伴隨下，經台灣海峽航渡至南海海域。2013年11月29日上午，遼寧艦首次靠泊三亞某軍港。（圖／新華社）

國防部今（9）日表示，媒體對中共軍事動態以匿名方式引述進行評論，其內容多所錯誤及與事實不符，凡未署名及述明來源之報導均屬臆測。

國防部指出，近期部分媒體針對中共軍事動態，動輒以匿名之「國軍將領」、「國軍高層」等方式引述進行評論，審視其內容多所錯誤及與事實不符。

國防部鄭重澄清，凡未署名及述明來源之報導均屬臆測，籲請媒體善盡查證之責，避免以訛傳訛。

(集團連線報導)