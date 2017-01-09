洪秀柱花蓮與民眾圍爐 傅(山昆)萁助陣支持
國民黨主席洪秀柱今晚應邀到花蓮，參加寒冬送暖圍爐活動，花蓮縣長傅(山昆)萁夫婦陪同逐桌敬酒，並懇託大家繼續支持洪秀柱，宛如小型造勢活動。
花蓮縣議員謝國榮、市民代表謝宜萱舉辦寒冬送暖圍爐活動，在花蓮市中正體育館席開百桌，邀請弱勢與平日對社會服務有貢獻的志工團體圍爐。洪秀柱進場時，支持者簇擁、要求合照，還有民眾高呼「主席好美」。
傅(山昆)萁、立委徐榛蔚及黃榮華黨部主委張源吉等都到場致意。傅(山昆)萁致詞時除感謝謝國榮父女的用心，也特別推崇洪秀柱為國民黨的犧牲奉獻，撐住黨的半片天，「彷彿看見俠女的身影」。
洪秀柱稱讚傅(山昆)萁樣樣都拿第一，還突破兩岸緊張關係，帶領藍營八縣市首長赴陸行銷台灣農特產。
洪秀柱參加送暖圍爐活動前，特別前往花蓮知名小吃扁食店，追尋故總統蔣經國的足跡，品嘗在地美食，與業者話家常，也詢及兩岸交流急凍與一例一休政策對花蓮觀光、餐飲服務業的衝擊。
洪秀柱說，將團結國民黨，傾聽民間的需求，全力督策政府要更關心民生經濟，做民眾有益的事。1060109
(中央社)
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