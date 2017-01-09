2017年中國計畫發射6～8顆北斗導航衛星

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中國新聞網報導， 9日從中國衛星導航系統管理辦公室獲悉，將在2018年前後完成約18顆全球衛星發射，其中2017年計畫發射6～8顆北斗導航衛星，啟動北斗系統全球網脈。根據計畫，北斗三號衛星導航系統將在2018年前後，率先為「一帶一路」沿線國家提供服務，2020年形成全球服務能力。

(工商)