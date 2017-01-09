男星病倒入院 林志玲心疼抱起：今天我扛

薛之謙跨年晚會曾和林志玲合作，今傳病倒入院。（圖／取材自新浪娛樂、江蘇衛視跨年演唱會微博）

林志玲曬抱起薛之謙的合影，心疼要他好好養病。（圖／取材自林志玲微博）

大陸創作歌手薛之謙今（9日）驚傳在錄製真人秀節目時病倒入院，高燒不退的狀況讓粉絲相當心疼，而先前在跨年晚會曾和他合作過的林志玲，稍早也心疼地向他喊話別再撐了，要他好好養病。

據陸媒報導，薛之謙今在上海錄製《我們的挑戰》時，因為急性盲腸炎、發38度高燒，被緊急送往醫院治療，一起錄影的劉燁透露從一開始薛之謙就臉色發白，看得出身體不適，但一開拍，他仍照常錄影，直到拍一段落喊卡時，他就昏倒了。據悉，薛之謙已連續低燒10幾天，加上行程忙碌無法休息，身體才不堪負荷，而他入院後，透過工作人員表示「本來不該倒下的，但其實長期一直扛著，總想能扛著就算了，沒想到還是倒下了」，並提出狀況好轉後，希望能立刻回去錄影，就怕耽誤節目進度，相當敬業。

而曾和薛之謙合作的林志玲得知消息，也在微博心疼寫下「謙謙同學~不要再扛啦」，並透露跨年那天他也是發燒硬撐著，要對方好好養病，才能帶給大家更多歡樂，另外，搞笑配圖她在後台公主抱起薛之謙的合影，自信喊「今天我扛」，引來粉絲大讚志玲姐姐人美心善，並一起祝薛之謙早日康復。

(中時電子報)