桃園龜山火燒山 無人傷亡

火勢蔓延約1公頃。（葉臻翻攝）

桃園市龜山區大棟山北靈宮附近，今天晚上6點半發生火警，火勢蔓延大棟山頂約1公頃的雜草迴龍分隊，鄰近的迴龍等分隊出動13名隊員，但因無法接觸火點，先行在現場實施防護措施，防止火勢延燒至民宅，起火原因和損失仍不確定，但並無人員傷亡。

(中時)