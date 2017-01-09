涉竊老東家營業機密 中石化前總座遭訴
中石化1年多前傳出內鬼案，前總經蔡錫津(現任東聯化學總經理)遭控在離職後聯手多名高階幹部竊取公司內部營業機密，全案經苗栗地檢署偵結，今天依違反營業秘密等罪起訴蔡錫津等8人。
檢方調查，蔡錫津101年7月自中石化離職後，102年起轉任他公司，涉嫌於101年9月至103年間，透過特助陳錦佩連繫多名在職高階主管，包括前技術中心協理張英世、前頭份廠廠長劉耀隆等人，竊取中石化相關營業機密，計畫另籌組或收購石化公司，在台灣及中國大陸地區生產石化相關產品。
起訴書指出，蔡錫津等8人自101年10月起，陸續聚會7、8次，蔡錫津為酬謝劉耀隆等人，透過陳錦佩前後提供現金或匯款每人近20萬元，並於該人等相繼離職後安排進入蔡當時任職公司之高階職位。
根據檢調查扣資料，劉耀隆在職期間曾拷貝近10萬筆中石化製程秘方、試車數據、成本評估、銷售及會議資料，以及公司建廠、擴廠、遷廠圖文等機密文件。
檢方指出，8人涉案期間，除蔡錫津及其特助陳錦佩離職外，其餘高階主管均尚在中石化任職，為避免遭發現利用公司資源進行相關計畫，均以私人電子郵件聯繫。
檢方表示，蔡錫津等人明知簽立中石化公司「同仁服務與保密切結書」、「離職保密切結書」及「業務行為政策遵行證明書」，負有保密及禁止競業之義務，卻以寄送電子郵件、私自將資料攜出廠區等方式，重製、洩漏含有公司營業秘密檔案資料，全案經偵查終結，依違反營業秘密法、刑法背信、利用電腦設備洩漏工商秘密等罪嫌，起訴蔡錫津等8人。1060109
(中央社)
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