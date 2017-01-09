俞正聲：九二共識是兩岸關係基石

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中國大陸全國政協主席俞正聲今天在北京會見出席第4屆「台胞社團論壇」的部分代表時說，「堅持體現『一個中國』原則的『九二共識』，是兩岸關係行穩致遠的基石」。

中新社報導，俞正聲在會中聲稱，「當前台灣當局拒不承認『九二共識』，不認同兩岸同屬一個中國，使兩岸關係和平發展面臨嚴峻挑戰」。

他說，「堅持體現『一個中國』原則的『九二共識』，是兩岸關係行穩致遠的基石」。希望海內外台胞社團「認清台獨的嚴重危害，團結起來堅決反對一切形式的台獨分裂活動」，多做有利於維護兩岸關係和平發展的事。

俞正聲表示，希望台胞社團多發揮民間溝通管道作用，多做符合兩岸同胞共同利益的事，多做促進兩岸同胞融合的事，讓兩岸交流合作的成果惠及更多的台灣基層民眾。

他還說，大陸熱忱歡迎台灣年輕人赴陸交流，特別是體驗式交流，通過學習、就業、創業等方式加深對大陸社會的全面瞭解。1060109

(中央社)