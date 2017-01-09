趙詠華染指林慶台 回家懺悔念10遍金剛經

趙詠華要在捷運上公然「調戲」林慶台，拍攝時非常害羞。（圖／威視提供）

趙詠華在片中飾演的大齡單身女子個性可愛、行事大方有態度。（圖／威視提供）

林慶台在電影裡飾演寡言穩重的麵包店師傅，原本對愛情已經沒有太多想像。（圖／威視提供）

趙詠華在《52赫茲我愛你》飾演個性活潑的「花店小阿姨」，實力派唱將出身的她，片中無論是要求飆高音或是輕鬆愉快的抒情歌曲都句句到位。但一開始導演魏德聖設定男女主角兩人初次見面時要「勾腳調情」，這讓自認感情觀保守的趙詠華覺得：「可以不要這麼OVER嗎？」就連本業是牧師的林慶台，這樣的劇情也有點超乎可接受範圍。趙詠華表示：「這真的是我人生中最大突破！而且每次牧師娘都有跟著來，還好要拍勾指頭戲的時候她都不在！我覺得我回去要多唸10遍金剛經！」

魏導也狂虧趙詠華：「到底是他（林慶台）太帥還是妳太害羞？」更爆料趙詠華拍這場戲時其實臉紅到誇張，結束後還跟林慶台道歉大呼：「對不起我染指了你」。最後導演決定從善如流調整劇情，讓比鄰而坐的兩人透過手指傳情達意，而這場「勾指調情」的戲碼也讓許多中年觀眾大呼心動：「這樣子的愛情剛剛好。我們沒時間可以浪費，遇到對的人就是要這樣快狠準！」

首次演戲就以中年莫那魯道入圍金馬獎的林慶台，這次在《52赫茲我愛你》裡飾演寡言卻深情的麵包店大師傅，但從來沒有被女性主動示愛的他害羞表示：「我跟詠華這段是想告訴大家，原來成年人也有這樣的故事，會讓這部電影裡添加了不同的快樂在裡面。」林慶台也大讚魏導是全面性的導演，「我跟他合作第二次了，他的表現、他要的東西，我都非常清楚。」

林慶台更說魏導也有感情細膩的一面：「他（魏導）最讓他老婆，我發覺到人啊，愛情是不管是你碰到什麼樣的事情，你一定會去超越跟挑戰啦！」他也強調，在《52赫茲我愛你》裡傳達了很多東西，像是人跟人的關係：「不管是愛情也好，不管做任何的事情，我覺得這個電影就是音樂多於說話，這是非常不簡單的！」而且拍攝過程中，要唱歌又要做動作，其實相當困難，「這個電影真的很值得看，而且一定能夠給每一個人不同的感受。」

魏導也透露，為了拍攝兩人首度在捷運上碰面的戲，特地在一個假日的上午，租下一節車廂做實景拍攝，一路從民權西路站坐到象山站，再從原路坐回去，每進一次站都只能拍攝一個鏡頭，魏導笑稱要捕捉到想要的畫面簡直跟遇到真愛一樣幸運，「我們只有兩個小時的時間，為了捕捉到列車在走的畫面，每進一次站都只能拍攝一個鏡頭，完全就是在和時間賽跑，難度真的很高！很高興最後捕捉到想要的感覺！」

《52赫茲我愛你》是今年農曆春節最快樂的音樂賀歲電影，亦是導演魏德聖繼《海角七號》後相隔近9年的音樂喜劇，該片將於1月26日。

(中時)