基建投資夯 大陸去年12月挖土機銷量大增

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大陸挖土機銷量大漲勢頭持續，12月暴漲了75%，2016年全年成長25%，挖土機銷量增速自2013年以來首次轉正。

中國工程機械工業協會資料顯示，2016年12月，挖土機銷量6910台，同比增長75%，連續4個月增速超過70%，環比增長3.7%。全年銷量累計70320台，同比增長24.8%，挖土機銷量增速自2013年以來首次轉正。自去年4月，挖土機月度銷量增速持續加快。

東吳證券分析師陳顯帆、周爾雙指出，近幾個月資料大幅反彈源於基建投資拉動明顯，主要包括道路橋梁和礦業等下游帶來的中大挖需求增長。

海通證券耿耘認為，挖機2016年銷量高增長可能有以下原因：

（1）基數效應。2015 年基數較低，按照國家統計局統計口徑，2015年全陸挖土機銷量約9萬台，而 2010-2014年每年的銷量基本在13-20萬台，在固定資產投資沒有大幅下滑的過程中，2015年明顯銷量太低；

（2）基建專案加碼開工。2016年包括市政工程、軌道交通等 PPP 專案集中開工，並且 2016年初較寬鬆的地產政策也刺激了地產的新開工率；

（3）更換周期到來。若開工率維持正常水平，挖土機的理論壽命為5年左右，2010年是挖土機銷售大年，在2016年開工率回升的背景下，部分挖土機可能進入更換周期。

(旺報)