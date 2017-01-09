2016高球台巡賽 詹世昌獲最佳球員
台灣高球好手詹世昌2016年在國內、外賽事中佳績頻傳，讓他獲得8成選票支持，成為台巡賽（TPGA）最佳球員。
2016年是詹世昌生涯突破的一年，他在國內、外賽事都有好的成績，因此獲得8成具投票資格的高球專業從業人員的支持，被票選為「年度最佳球員」。
詹世昌2016年7月在男子高球亞巡賽（Asian Tour）的國王盃（King’s Cup）中，打完前3天賽事後位居領先，末輪他從領先組出發，這次他不再讓榮耀從手中溜走，靠著穩定表現打出67桿，最終以4輪總計低於標準桿12桿的268桿成績奪冠。
詹世昌說，以前比較年輕，面對壓力時情緒起伏比較大，在國王盃後他的心態比較穩定，之後的比賽成績也慢慢穩定下來，這是他去年最大的蛻變。
2017年的賽事即將開始，詹世昌說，他在2016年9月在亞太鑽石盃（Asia-Pacific Diamond Cup）奪冠，因此獲得日巡兩年的參賽資格，他希望今年至少能在日巡拿下兩勝，也盼在亞巡再次奪冠。1060109
(中央社)
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