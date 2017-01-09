只是對看一眼 桃園高中生被打慘
好可怕的少年郎！桃園市某私立國中，6日晚間下課竟發生毆打事件，被打的張姓學生頭部還因此縫了4針。
桃園市某私立高中張姓、李姓等3名學生，6日放學後在校門口聊天，剛好以林姓中輟生為首等10多名青少年經過，與李姓學生對看了一眼，林男立刻脾氣爆發，大嗆「看三小」後，帶領其他人拿出球棒、改造空氣槍等器具毆打3人，造成3人頭部、身體受創，其中一名張姓男學生更是被救護車送醫，頭部被縫了4針，所幸沒有大礙。
八德分局接獲報案後調閱監視器，並通知涉案青少年到案，經過受傷學生指認為首的林男，雖然其餘青少年否認犯案，但警方仍將進一步查證，並依少年事件處理法及傷害、毀損函送法辦。
(中時)
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