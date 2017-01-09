國軍試行新立正姿勢 五指伸直併攏改握拳

國軍將試行新的立正姿勢。圖為國防部長馮世寬（左）在將官授階典禮中為晉任將官授階。（中時資料照，姚志平攝）

針對網路流傳國軍修訂立正姿勢乙情，國防部今(9)日表示，因應「國軍基本教練」準則(92年版)印頒迄今已逾13年，檢討「國軍儀隊訓練教範」立正姿勢(握拳)與「國軍基本教練」(五指伸直併攏)不同，故蒐整美、日、韓各國相關教範，並召集各軍種、指揮部所屬單位共同研議，適切修訂以「自然」為前提，並符合「人體工學」及「軍人儀態」之握拳立正姿勢，亦可彰顯軍人雄壯英挺之固有氣質。

本修訂將自元月16日起試行驗證，未來依據各方建議，以為爾後修正參考。

(中時)