大陸外貿「十三五」規劃：研究推動新自貿區

中國證券網9日報導，據中國商務部網站9日消息，商務部印發「對外貿易發展『十三五』規劃」。「規劃」指出，加速實施自貿區策略，研究推動商建新的自貿區。

該「規劃」提出，不斷擴大中國自由貿易區網路覆蓋範圍，逐步形成立足周邊、輻射「一帶一路」、面向全球的高標準自由貿易區網路。加速有關自貿區談判，推進與「一帶一路」相關國家和地區的自貿區建設，推動亞太自貿區進程。

同時，研究推動商建新的自貿區，推進與相關國家自貿區升級。落實現有自由貿易協定。積極推動貨物、服務、投資等領域雙向開放，加速推進智慧財產權保護、環境保護、電子商務、競爭政策、政府採購等新議題談判，提高中國自貿區建設的標準和品質。

(工商)