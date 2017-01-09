印尼擬嚴管公債承銷商市場報告

印尼政府不滿美國券商摩根大通調降股市投資評等，繼宣布切斷與小摩的商業關係後，周一再出重手，目標對準承銷印尼政府債券的金融機構，要求它們謹慎發布市場報告，還對報告提出若干規範，施壓及管制的意味濃厚。

據匿名銀行代表向《華爾街日報》透露，周一上午，印尼財政部官員召見印尼盾計價公債的一級承銷商（primary dealers），要求他們知會旗下的研究部門，發布市場報告時須格外謹慎。官員表示，關於這個東南亞最大經濟體的一切都可以提，但不應製造「錯誤觀感，犧牲印尼權益。」

印尼官員還要求，一級承銷商的市場報告須指明哪些部分是事實性研究，哪些部分是撰文者個人意見。此外分析師若對數據資料有任何疑問，應先與印尼財政部聯繫求證再發布報告。與印尼官員會面的銀行代表爆料，印尼政府另考慮針對公債一級承銷商的權利義務來修訂政策。

印尼財政部上周抨擊，小摩調降印尼股市投資評等的研究報告欠缺可靠性，有攪亂印尼金融體系之虞，宣布切斷與小摩的商業合作關係，包括將小摩踢出印尼公債一級承銷商名單。

(工商)