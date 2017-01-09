母念子心切外出迷路 暖警助返家

林婦迷途，熱心警助返家。（葉書宏翻攝）

89歲林姓婦人日前獨自一人，在新北市永和警分局新生派出所外徘徊，警員林達佑見狀主動上前關心，林婦表示，「自己迷路了，不知如何是好？」

林婦向警方表示，因為兒子外出後久未返家，所以想出門尋找，但沒多久就迷路不知方向，雖走到派出所前，但又害羞不敢進去，林員的熱心讓她感到很窩心。

林員知悉後協助連絡上其兒子，但兒子表示，在外地工作，近期會返家，林婦才鬆口氣，願意與前來接她的女兒返家。林姓婦人的女兒向警方表示，母親年事已高，獨自外出很怕發生意外，感謝警方協助其母親能平安返家。

(中時)