港交所蟬聯全球最大IPO市場

我要評比

新華社9日報導，香港交易及結算所有限公司（香港交易所）9日公佈，去年有126家新上市公司，首次公開募股（IPO）集資額達1948億港元（251億美元），連續兩年居全球集資中心之首。

然而，2016年新上市公司總數，較2015年衰減8.7％，首次公開募股集資額較2015年衰退26％。

截至2016年年底，港交所共有1973家上市公司，總數比2015年底成長5.73％；總市值達24.76兆港元，比2015年底成長0.31％。

港交所證券市場日均成交額為669.24億港元，比2015年衰退36.64％。期貨總成交量達8410萬張合約，較2015年全年所創紀錄高出14％。恒生指數期貨成交量達3231萬張合約，較2011年紀錄成長40％。美元兌人民幣（香港）期貨成交量達54萬張合約，是2015年紀錄的1倍多。H股指數期權成交量達1948萬張合約，較2015年紀錄成長27％。

(工商)