憚政治分裂 英相籲解決移民不平等問題

英國首相梅伊（Theresa May）今天警告，主流政治人物必須更妥適解決大眾對不平等、移民及全球化的憂慮，否則會有因「政治分裂」而失去政權的風險。

梅伊說，政府應加強建設更強固、更團結的社會。

梅伊在倫敦的重要演說中，作此表示。她說：「我們知道主流中間派政治失敗時會發生什麼事情，人們會擁抱極端，政治會分裂且絕望。」

「民眾會倒向提出簡單答案的人，這些人聲稱瞭解人民的問題，且一向知道怪罪何人、何事。」

梅伊指出，「我們知道這些極端聲音現今在歐洲某些紛紛崛起抬頭，這些極左、極右的聲音跳了出來，並認為現在是他們出頭的時代。」

梅伊又說：「只是他們是因為主流政治人物的過失而冒出頭，這是主流政治人物長期漠視人民合理的憂懼，縱容不公平和分裂滋長的結果。」

梅伊另強調，認為她8日在訪談中談英國要硬脫歐的看法，是錯誤的。

梅伊因在訪談中說，英國將在脫歐後，急劇修正與歐洲聯盟的關係，以致引人誤解。1060109

(中央社)