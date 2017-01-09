教宗譴責聖戰士恐攻 籲勿以神之名殺人
天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天譴責聖戰士在全球各地的攻擊行動是「殺人成狂」。他敦促各宗教當局重申，「不能以神之名殺人」。
這位全球12億羅馬天主教徒的領袖同時呼籲各國政府領導人打擊貧困。他說，貧窮讓基本教義派有壯大的空間。
這位80高齡的教宗對梵蒂岡外交使節團發表有力且內容廣泛的演說，他悲傷表示，宗教仍然「常被當作拒絕、邊緣化以及暴力的藉口」。
他表示，2016年「受基本教義派啟發的恐怖主義」在許多國家造成死傷，包括：阿富汗、孟加拉、比利時、布吉納法索、埃及、法國、德國、伊拉克、約旦、奈及利亞、巴基斯坦、突尼西亞、土耳其以及美國。
教宗說：「這些卑鄙行徑包括利用孩童殺人，例如在奈及利亞；或是攻擊祈禱中的信徒，就像在開羅科普特派基督教教堂；還有針對旅行中或工作中的民眾，例如布魯塞爾；或是城市街頭的路人，例如在尼斯和柏林；還有人只是在慶祝新年，像在伊斯坦堡。」
「我們對付的是殺人成狂的現象，為了統治和權力，濫用神的名義傳播死亡。」
「因此，我呼籲各宗教共同明確重申，永遠不可以神之名殺人。」
美聯社報導，教宗今天也敦促歐洲在應對難民潮、英國脫歐以及受宗教啟發的「殺人成狂」暴力問題時，重新尋獲真實的自我定位。
在全球面臨大量難民、經濟停滯以及極端恐怖主義之際，教宗利用他這項年度外交政策演說鼓吹和平。（譯者：中央社周慧盈）1060109
(中央社)
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