匯豐：人民幣匯率將很快趨穩

匯豐今天在北京發表2017年投資展望指出，人民幣匯率近期表現雖然稍有波動，但因中國大陸經濟「發展平穩」，相信人民幣匯率很快將轉趨穩定。

中新社報導，匯豐環球投資管理亞太區投資總監馬浩德在這場投資展望發表會上，作上述表示。

匯豐環球投資管理亞太區債券投資總監陳寶枝則說，美元過去4年持續強勢，但即使美國聯邦準備理事會（FED）進入升息周期，但相信升息步伐將「緩慢且幅度溫和」，進而使市場開始對美元的強勢產生質疑，並在今年內扭轉這一強勢。

至於亞洲股市，匯豐報告認為，包括中國大陸、印度、印尼的持續改革，是亞洲經濟持續成長的關鍵，中長線將為亞股提供有利的環境。且就本益比而言，亞股仍處於低水平，仍是具備吸引力的股票市場。1060109

(中央社)