疑妻出軌 醋夫率友球棒砸飯店

花蓮市一間連鎖飯店今晚上7點多，遭3名男子持球棒衝入店內砸店。（許家寧翻攝）

三名男子朝大門玻璃一陣亂打，玻璃碎裂一地。（許家寧翻攝）

店內玻璃櫃遭球棒打破。（許家寧翻攝）

花蓮市國聯五路一家連鎖飯店，晚間7時許三名大漢突然持球棒衝進店內揮舞，砸毀大門玻璃及玻璃櫃後，接續砸毀對面另一家會館後就迅速開車逃逸，警方晚間將查獲鬧事民眾，初步調查疑為飯店股東與女員工發生糾紛，引起女方丈夫誤會，才率眾砸店。

花蓮警分局表示，9日晚間當時有3名男子持球棒衝進該間店內，大聲叫喊「老闆出來！」隨即砸毀大門玻璃及飯店內玻璃櫃，飯店員工見狀嚇到紛紛閃避，還造成一名員工不慎踩到破玻璃摔倒撞傷頭部，眾人一陣亂打後就駕車離去。

警方晚間查獲3名鬧事男子到案說明，初步調查，疑似為1名飯店股東與女員工發生糾紛，引起女方先生誤會，遂偕同二名友人前往飯店砸毀店內物品，至於1名因滑倒造成擦傷的員工，經包紮後並無大礙。

警方表示，全案由花蓮分局偵查隊依規定受理，將涉嫌動手的三名男子帶回豐川派出所內接受進一步調查。

(中時)