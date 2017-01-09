海倫清桃尪被起底 爆身分也造假！

海倫清桃老公戴先生現也被起底顧問身分造假。（圖／中時資料照片，粘耿豪攝）

藝人海倫清桃昨和瞞婚18年的老公戴先生舉行記者會，認了身世、年齡、學歷通通是假的，沒想到除了海倫清桃說謊，當時一再強調自己讀到博士很會忍的戴先生，現竟傳出顧問身分也是假的，被起底真實身分是個跑船船員。

戴先生昨在記者會自稱是交大博士、3家營造公司顧問，聊到甘願多年當隱形人時還一度哽咽說不出話，「我受過長期的讀書訓練，我學會忍耐，你們知道，要念到博士真的要很忍耐，所以我18年來都忍著。」

據《自由時報》報導，越南消息人士指出，戴先生是個跑船船員，且當年仲介要介紹給他的相親對象，本來是海倫清桃的妹妹，但他到當地時，看到較漂亮的海倫清桃就愛上對方了，最後才變成和海倫清桃結婚。

另外，當地人士說海倫清桃在越南是個極小咖演員，在街上問的話，還沒幾個人認識，且多名在台的越南新住民也都表示不知道她，而目前夫妻倆都沒接電話、尚未回應。

(中時電子報)