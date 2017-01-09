巴基斯坦首次試射能攜帶核彈頭潛射飛彈
巴基斯坦軍方表示，今天首度試射能摧帶核彈頭的潛射巡弋飛彈，展現軍力。巴基斯坦認為發展飛彈可嚇阻宿敵印度。
軍方表示，自印度洋未公開地點發射可攜帶核彈頭的巴布爾-3型飛彈（Babur-3）。這種飛彈射程達450公里，很可能升高巴基斯坦和鄰國印度長久以來的緊張關係。
軍方新聞機構發布聲明說：「巴基斯坦認為這項發展意義重大，進一步鞏固擁有可靠最低嚇阻力量的政策。」
路透社未能就巴基斯坦飛彈試射，立即取得印度國防部發言人的回應。
印度成功在2008年試射能攜帶核彈的潛射飛彈，2013年試射潛射巡弋飛彈。（譯者：中央社羅苑韶）1060109
(中央社)
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