梅姨金球獎致詞帶刺 川普推特反批走狗
總統當選人川普今天猛烈反擊梅莉史翠普（Meryl Streep）在金球獎頒獎典禮上對他的批評，並稱她為希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的「走狗」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）與法新社報導，「梅姨」梅莉史翠普是希拉蕊的知名支持者之一，她昨晚在洛杉磯舉行的頒獎典禮獲頒終身成就獎時，痛批川普引起分裂的言論。
她也提到川普在競選演說中嘲弄羞辱紐約時報（New York Times）身障記者柯瓦勒斯基（Serge Kovaleski）的不名譽紀錄。
川普今天告訴紐約時報，他並未看到梅莉史翠普的演講或金球獎的相關報導。
但他說，他對於遭到「自由派電影人」批評，「並不意外」。
這位總統當選人表示：「我從未嘲笑任何人。我只是在對1名記者表達懷疑，他因為變造他的故事而感到緊張。」
「人們一直說我想嘲笑這位記者的身障，就好像梅莉史翠普跟其他人能讀到我的心一樣，但我並沒有做這種事。」
川普在推特（Twitter）上寫道：「梅莉史翠普是好萊塢評價過高的女演員之一，她並不了解我，卻在昨晚的金球獎上攻擊我。」
他發了1系列推文說：「她是個輸得徹底的希拉蕊走狗。我第100次澄清，我從未『嘲笑』身障記者（以後也絕對不會這樣做），我只是在他完全改寫1個16年前的故事，意圖讓我看起來很壞的時候，向他表示『卑躬屈膝』。」
川普2015年被質疑模仿紐約時報調查記者柯瓦勒斯基的身體殘疾，嘲弄這名記者，而受到猛烈抨擊，這起事件也在去年選戰宣傳中屢次被提起。（譯者：中央社廖禹揚）1060109
(中央社)
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