川普高階官員任命案 本週面臨大考驗
美國聯邦參議院本週針對總統當選人川普新政府高階人事任命案舉行的聽證會，對川普與國會共和黨籍議員合作，以推動其政策的能力，應是一項考驗。
路透社報導，川普的挑戰將是確保參院100位議員中的52位共和黨籍議員團結一致，通過他的內閣人選，使他20日就職時，政權能夠順利轉移。
聽證會從明天開始，本週預料將有7項人事任命案聽證會。
明天是參議員塞申斯（Jeff Sessions）出任司法部長，以及退役將領凱利（John Kelly）出任國土安全部長的聽證會。
這兩項聽證會將提供民主黨人質問川普移民提案的機會。
11日將是另外5名人選的聽證會，包括提勒森（RexTillerson）任國務卿、戴弗斯（Betsy DeVos）任教育部長、眾議員蓬佩奧（Mike Pompeo）接中央情報局（CIA）局長、億萬富翁羅斯（Wilbur Ross）任商務部長以及快餐業CEO帕茲德（Andrew Puzder）任勞工部長人事案。1060109
(中央社)
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