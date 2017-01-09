術後復出再攀高峰 呂偉智成台巡獎金王
台灣高球好手呂偉智2012年動了大手術，一度讓他覺得無法重拾球桿，但在積極復健後他重回球場，一步步重回高峰，並成為2016年台巡賽的獎金王。
2016台灣PGA巡迴賽傑出成績表揚典禮今天在台北國賓飯店進行，呂偉智靠著在2016台灣名人賽暨第30屆三商杯高爾夫邀請賽拿下冠軍獨得的獎金16萬美元（約新台幣513萬元）加持，讓他全年累積630萬8639元，成為2016年的獎金王。
對此，呂偉智表示，「得到這個獎對他來說意義重大」，並在領獎時幾度哽咽的說不出話。
原來，呂偉智自2012年頭部手術後，歷經極為艱辛的復健，才重新回到球場，並一步步重回顛峰，在體力、反應不如以往的情況下，他仍在所有關心他的家人、朋友的期盼中，靠著毅力、信心熬了過來。
呂偉智表示，他的技術雖成熟很多，但開刀後體力大不如前，現在也還必須服藥並定期回診追蹤，體能狀況只恢復到以往的7成左右，一場場的比賽對他來說確實都是考驗。
2016年TPGA的獎金王獎項，對呂偉智來說是個極富意義的里程碑，也讓他對2017年的球季更有信心。
呂偉智說，今年沒有要守住種子的顧慮，每場比賽都能更積極的拚，現在他也持續加強自己的體能，今年以亞巡賽為主的他，還特別想挑戰亞巡、歐巡共同認證的比賽，希望藉著在這些比賽中拿下佳績，也獲得未來歐巡賽的參賽資格。1060109
(中央社)
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