「樂活襪之鄉博物館」今日落成開幕

樂活襪之鄉博物館，今（9）日落成開幕，由公司創辦人劉信佑（前排右6）、董事長劉晏良（前排左6），及彰化縣長魏明谷（前排左5）等人，共同剪綵。（劉朱松攝）

國內織襪大廠泉樺針織，繼2009年12月轉型成立樂活觀光襪廠之後，又斥資近2.5億元，在彰化社頭織襪產業園區，打造「樂活襪之鄉博物館」，今（9）日落成啟用。無獨有偶，手套大廠亦展運動用品公司，也在該園區籌設手套觀光工廠，可望形成園區觀光工廠的產業聚落。

樂活觀光襪廠創辦人劉信佑表示，博物館占地面積500坪，是一棟5層樓的建築物，主要展示織襪歷史與製程介紹，並設立1條織襪示範線，主攻團體與戶外教學客源，希望吸引國外遊客，以及做國際品牌行銷。他透露，博物館營運初期，粗估每天遊客量可達2、3千人，每月營收可達500萬至1,000萬元。

劉信佑說，泉樺主力營運以運動襪與紳士襪為主，另也委外代工絲襪，因自創樂活（LOHO）品牌，2009年12月轉型成立樂活觀光襪廠，主打教育及觀光休閒功能路線。

樂活觀光襪廠的館內一樓前段為展售區，後段為DIY教室；而2樓為工廠生產過程的參觀區，目前主力營運以觀光與銷售為主，每天遊客約有500～1,000人，每月營收約2、300萬元。

劉信佑強調，因社頭是襪子的故鄉，為讓民眾了解台灣織襪歷史，並保存古老織襪製程設備，公司才再籌設「樂活襪之鄉博物館」。

樂活襪之鄉博物館今日落成開幕，除了劉信佑及其子、董事長劉晏良外，還包括彰化縣長魏明谷、交通部觀光局參山國家風景區管理處長吳主治、經濟部工業局科長洪輝嵩，及社頭鄉長劉錦昌夫人詹琬惠等人，均親臨見證。

魏明谷表示，台灣製襪產業，以彰化社頭鄉最出名，且居全台襪子產量最高，此次的樂活襪之鄉博物館開幕，對推展在地觀光，別具意義。

魏明谷指出，縣府為推動社頭、田中、二水等地觀光發展，已爭取交通部補助2億元經費，打造清水岩的「清水之森幸福東南角」，正規劃發包施作；另清水岩溫泉區也要積極招商，未來將串聯彰化田中高鐵附近的交通，再結合在地的觀光工廠等觀光景點，讓民眾享受更多休閒套裝行程及旅遊場域，藉以發展在地經濟。

(工商)