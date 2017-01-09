穆迪警告衝擊 土耳其里拉貶至歷史新低

國際信評機構穆迪發布聲明警告，土耳其的安全情況恐衝擊經濟，導致整體投資環境惡化，土國金融業也將備受壓力，受此消息打擊，土耳其里拉周一重貶多達2.46％，跌至3.73里拉兌1美元的歷史低點。穆迪去年將土國主權債信砍到垃圾級，同時預測該國不良貸款率今年年底前恐升破4％。

(工商)