南台大地震痛失2子 陳淑怡解紮拚命生下女嬰

小女兒報到後，父親連晃汶非常高興。（黃文博翻攝）

生命再次獲得奇蹟式延續，0206南台大地震造成永康維冠大樓倒塌，連晃汶、陳淑怡夫妻因而痛失2兒子，事發沒多久，結紮多年的陳淑怡決定把小孩生回來，以便延續生命，她找醫師接通輸卵管，並成功懷孕，去年底拚著有妊娠高血壓的危險，終於生下一名女嬰，兩夫妻喜極而泣。

針對這次的生命奇蹟，維冠大樓權益促進會理事長劉怡辰表示，永康維冠大樓受災戶陳淑怡，因有妊娠高血壓症狀，導致女嬰早產，去年12月28日提早報到，目前母女都需要調養，但已出院回家休養，感謝外界的祝福。

原居住在永康區維冠大樓內的連晃汶、陳淑怡夫妻，是在去年初206地震中，因維冠大樓倒塌而痛失15歲與10歲的兒子，兩夫妻悲痛之餘，37歲的陳淑怡，第一時間就決定要把孩子生回來。

但她已結紮多年，先生還是陪她找到醫師重新接通輸卵管，經調養身體後，不久就以人工生殖方式成功懷孕，陳淑怡懷孕過程雖然很辛苦，但她信念堅強，去年12月28日在醫院把女兒平安生下。

小女兒報到後，父親連晃汶非常高興，特別在臉書發表，「翔、凱，妹妹來我們家了！老天幫我開了另一扇門，謝謝、新生命的到來，身懷感激老婆無私的付出、老婆我愛妳」等語，親友們也都為兩大夫妻送上祝福。

(中時)