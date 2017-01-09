南台大地震痛失2子 陳淑怡解紮拚命生下女嬰
生命再次獲得奇蹟式延續，0206南台大地震造成永康維冠大樓倒塌，連晃汶、陳淑怡夫妻因而痛失2兒子，事發沒多久，結紮多年的陳淑怡決定把小孩生回來，以便延續生命，她找醫師接通輸卵管，並成功懷孕，去年底拚著有妊娠高血壓的危險，終於生下一名女嬰，兩夫妻喜極而泣。
針對這次的生命奇蹟，維冠大樓權益促進會理事長劉怡辰表示，永康維冠大樓受災戶陳淑怡，因有妊娠高血壓症狀，導致女嬰早產，去年12月28日提早報到，目前母女都需要調養，但已出院回家休養，感謝外界的祝福。
原居住在永康區維冠大樓內的連晃汶、陳淑怡夫妻，是在去年初206地震中，因維冠大樓倒塌而痛失15歲與10歲的兒子，兩夫妻悲痛之餘，37歲的陳淑怡，第一時間就決定要把孩子生回來。
但她已結紮多年，先生還是陪她找到醫師重新接通輸卵管，經調養身體後，不久就以人工生殖方式成功懷孕，陳淑怡懷孕過程雖然很辛苦，但她信念堅強，去年12月28日在醫院把女兒平安生下。
小女兒報到後，父親連晃汶非常高興，特別在臉書發表，「翔、凱，妹妹來我們家了！老天幫我開了另一扇門，謝謝、新生命的到來，身懷感激老婆無私的付出、老婆我愛妳」等語，親友們也都為兩大夫妻送上祝福。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。