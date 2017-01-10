宏國總統母親陪參訪 主教為台灣祈福

總統蔡英文正出訪友邦宏都拉斯，她今天由宏國總統葉南德茲的母親與胞姐陪同，參觀宏京Suyapa大教堂；樞機主教並為手足之邦祈福，願台灣可以不被衝突所困。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山；她昨天飛抵宏都拉斯，今天稍後將與宏都拉斯總統葉南德茲進行兩國元首雙邊會晤。

蔡總統一早由葉南德茲的母親 阿瓦拉多（Elvira Alvarado）、胞姐希達（Hilda Rosario Hernandez Alvarado）陪同，參觀宏京Suyapa大教堂；這是宏都拉斯最重要且最具規模的哥德式天主教教堂。

教堂主教努涅斯（Carlo Magno Nunez）在大門下車處迎接蔡總統，陪同步行至若望保祿二世雕像前解說；羅德里格茲(Monsenor OscarAndres Rodirguez Maradiaga) 樞機主教等人在教堂正門迎接、陪同總統進入教堂中央處解說教堂歷史、至Suyapa聖女神像前獻花。

總統及全體團員並接受祝禱，樞機主教說，為手足之邦祈福，願台灣可以不被衝突所困，在對話之中持續前行；願上帝看顧台灣，使台灣充滿愛與祥和，持續走在民主、社會公義、進步與發展的道路上；也願上帝賜福台灣，使台灣長期以來對宏都拉斯的義助獲得應有的回報。

蔡總統隨後參觀宏國的中華民國廣場，宏京市長阿斯夫拉(Nasry Juan Asfura Zablah)致贈蔡總統市鑰，並在101大樓模型前合影。1060109

(中央社)