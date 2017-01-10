記者帳單稱中國台灣省 宏國飯店道歉
總統蔡英文正出訪友邦宏都拉斯，不過，有媒體發現，宏國下榻飯店的帳單寫的國名是中國台灣省，疑似矮化國格。飯店致歉，並說這是帳單系統的錯誤以及人為疏失。
蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山；她昨天飛抵宏都拉斯。
有媒體發現，訪團在宏國下榻飯店的記者帳單，寫的國名是「中國台灣省（Taiwan,Province of Taiwan）」，疑似矮化國格。
飯店發出新聞稿及聲明指出，旅館長期與駐宏都拉斯大使館長期維持良好的關係，對於能夠接受蔡英文訪團深感榮幸；因為帳單系統的錯誤以及人為疏失；對於造成訪團的不便，深表歉意。
記者也發現，早上的帳單改成（Taiwan,Republic）。1060110
(中央社)
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