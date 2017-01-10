NBA》釋出前狀元班尼特 籃網簽大前鋒艾西

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23歲大前鋒班尼特，遭籃網釋出。(美聯社資料照)

(01:20更新 加入照片)ESPN.com剛報導，籃網隊釋出前選秀狀元、23歲的大前鋒班尼特(Anthony Bennett)，並準備簽下26歲的艾西(Quincy Acy)來頂替班尼特的位置。

班尼特2013年選秀首輪第一順位被騎士選中，曾披上灰狼與暴龍戰袍。班尼特本季效力籃網，出賽23場，平均上場11.5分鐘，貢獻5分、3.4籃板。班尼特NBA生涯3年多，場均4.4分和3.1籃板。

消息人士告訴ESPN.com，籃網隊將很快與艾西簽下10天短約。6呎7吋(約201公分)的艾西開季在小牛隊打球，出賽6場，平均上場8分鐘，可繳出2.2分、1.3籃板，現待在發展聯盟。艾西之前打過暴龍、國王和尼克隊。

(中時電子報)