美國養小孩 要花這麼多
許多父母感嘆養小孩很花錢，不過到底在美國養一個小孩需要花多少錢呢？根據官方統計數據，答案是平均要花超過23萬美元。
根據美國農業部今天公布的數據，在美國養一個小孩，從出生到17歲，平均要花233,610美元，約合新台幣747萬5,520元，數字驚人。以每年的平均花費來看，則是每年14,000美元，約合新台幣44萬8千元。
被農業部計入的花費，包括住房、食物、交通、健保費、教育、服裝以及其他的雜支。
自從1960年開始，美國農業部每年都必須公布年度報告，讓需要準備預算的父母參考，看養一個小孩要花多少錢。這份報告也會做為各州政府以及法庭，使用在扶養小孩以及寄養家庭指引的參考數據。
今天公布的數據是2015年的情況，以一個有2名未成年子女的四口之家的平均數字，所得出養一個孩子的花費。隨著物價上漲，今年的數據也許還會更高，而都市家庭的花費又比鄉村家庭的花費更高。
看來，正計畫要生孩子的父母，看到這份報告，應該要想辦法多存點錢了。
(中時電子報)
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