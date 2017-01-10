疑俄散播假新聞影響選舉 德謹慎調查

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德國政府官員今天表示，他們正謹慎調查去年9月國會大選期間不實新聞激增的前所未見情事，因為情報機構通報，俄羅斯意圖影響選舉結果。

負責對內情報工作的德國聯邦憲法保護局（BfV）也證實，歐洲安全暨合作組織（OSCE）去年12月遭到的網路攻擊，與德國國會2015年被駭事件使用的工具相同；而2015年事件經查乃俄國駭客集團APT28所為。

俄國已否認，曾對西方政府與機構進行任何網路戰。

德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）表示，德國將使用一切可能手段，調查網路假新聞傳播一事；並說，最好的處置方法就是提高透明度。

塞柏特在政府例行簡報中說：「我們現正因應1個現象，嚴重性前所未見。」1060110

(中央社)