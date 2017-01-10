美佛州殺警案 2警員殉職

殉職的女警克雷頓(Debra Clayton)在警界有17年資歷，是2個孩子的媽，奧蘭多市警局稱她為英雄。(照片取自奧蘭多市警局推特@OrlandoPolice)

奧蘭多市市長戴爾(Buddy Dyer)宣布今天為哀悼日，悼念殉職的2名警員。(照片取自奧蘭多市警局推特@OrlandoPolice)

奧蘭多市警局也立即懸賞6萬美元緝凶。(照片取自警方推特@OrlandoPolice)

美國佛州奧蘭多市今天發生一起殺警案，一名市警局的女警在試圖與一名謀殺犯對話的過程中，遭到槍殺身亡，而另一名男性縣警在搜捕殺警嫌犯時則發生車禍身亡。警方已經懸紅緝凶。

案發後警方封鎖附近17間學校。這起殺警案在奧蘭多市引發高度關注，該市市長戴爾(Buddy Dyer)宣布今天為哀悼日，悼念殉職的2名警員，而奧蘭多市警局也立即懸賞6萬美元緝凶。

當地時間周一清晨7:17，有17年資歷、隸屬於奧蘭多市警局的非洲裔女警克雷頓(Debra Clayton)在一家沃爾瑪商場試圖要與一名被控謀殺案的男性嫌犯溝通時，突然遭對方開槍射擊，而且連開數槍，之後便逃離現場，克雷頓警員則不幸罹難。

案發後奧蘭多市所屬的橙縣縣警局展開全縣大規模搜捕行動，並辨識出嫌犯是非洲裔男子Markeith Loyd，他因為涉嫌謀殺一名孕婦正遭到通緝中。

由於嫌犯身上帶有武器，在警方追捕的過程中，多名警員受傷。一名縣警則在參與追捕嫌犯的任務時發生車禍，警方稱，當時該縣警並未超速，而且正在通過一個綠燈，但被一台摩托車撞到，該縣警不幸身亡。

另外也有一名分隊長看到疑為嫌犯所開的車輛於是在路上掉頭追過去，也遭到嫌犯開槍，所幸傷勢不嚴重，警方將加控殺警嫌犯一項企圖謀殺控罪。

有目擊者指出，該殺警嫌犯當時在沃爾瑪商場內穿著警衛的制服，殉職的女警當時試圖與他對話，叫他停下腳步，結果嫌犯立即向女警開槍，而且是連開數槍，該目擊者也連忙逃走。

(中時電子報)