SBL》勇士炒了李恩 找回NBA級中鋒貝倫

上季SBL最佳洋將貝倫(中)。(本報系資料照)

SBL勇士隊昨(9)日宣布和洋將李恩(Liam McMorrow)解約，找回有NBA 8年經驗、同打中鋒的上季最佳洋將貝倫(Earl Barron)。

勇士隊總教練顏行書說，李恩抓籃板能力很好，但球隊需要更多三分攻勢，所以找回有外線能力的貝倫。球評李亦伸指出，李恩是守優於攻的中鋒，需要隊友給他更多傳球和球隊戰術設計，這是李恩本季在勇士表現平凡的主因。

李恩上季效力裕隆隊，平均每場貢獻21.2分、16.5籃板；本季轉戰勇士，只有14.9分、13籃板表現。貝倫上季以場均28.4分、14.8籃板，奪下SBL得分王、籃板王，並獲選「年度最佳洋將」。

(中時電子報)