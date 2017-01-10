佛納：未與蔡英文在美晤面 僅以私人身份通話

蔡英文總統在宏都拉斯。(圖:中央社)

傳統基金會創辦人佛納(Edwin Feulner)。(照片取自佛納的推特@EdFeulner)

傳統基金會創辦人佛訥9日表示，他沒有和台灣總統蔡英文在休士頓會面，但他以私人身份與蔡英文通電話。佛納強調，他是以個人身份接聽老朋友電話，不代表美國總統當選人川普或川普交接團隊。

針對媒體報導，蔡英文7日在休士頓與佛訥、傳統基金會亞洲研究中心主任羅曼、前亞太副助卿薛瑞福等人進行午餐會，會中針對近期台海情勢及台美關係有深入討論。

總統府發言人黃重諺後澄清，相關報導所謂餐會名單，「那是錯誤的」；與會人士也告訴本報，基於尊重其他參與餐會人士不便透露名單和細節，但佛納，「不，他不在那裡」。

有台灣媒體記者向川普的總統交接團隊查證、佛訥是否是交接團隊成員？後接到佛訥電郵回覆，澄清指出，「我沒有和蔡總統會面」。但蔡英文總統7日打了通簡短電話給他，兩人在5分鐘的通話中，討論了總體美台關係。

佛納表示，他是以一介平民的身分接聽來自一個老朋友的電話，不代表川普或川普交接團隊。佛納是川普交接團隊的顧問。

(中時)