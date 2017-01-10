葉南德茲:蔡總統是宏國最喜愛的女兒

總統蔡英文正出訪宏都拉斯，她今與宏國總統葉南德茲雙邊會晤。葉南德茲對蔡總統說，「希望妳視宏都拉斯為妳自己的家，而妳絕對是我們宏都拉斯最敬愛、最喜愛的女兒」。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，去程過境美國休士頓，回程過境美國舊金山；她昨天飛抵宏都拉斯，今天與葉南德茲進行兩國元首雙邊會晤，雙方也偕相關部會首長晤談，葉南德茲伉儷並以國宴款待蔡總統。

兩國元首會談後，雙方共同出席記者說明會。葉南德茲說，中華民國台灣是宏都拉斯非常重視的多年友邦，目前兩國之間的關係進入到歷史性的一刻，將從過去的至為友好鞏固的外交關係，進入到全新的階段，他相信「著重經貿的階段將會嘉惠不僅僅是宏都拉斯人民，同樣的，台灣人民也會受惠」。

他說，雙方深刻廣泛地討論宏都拉斯經濟發展的5年計畫，未來合作關係項目包括農業、觀光、紡織、農產品加工，甚至支持微小企業發展的相關計畫，他相信這對宏都拉斯來說是一個全新的機會，雙方都深信台灣、宏都拉斯可以互相成為進入亞洲及美洲的門戶跟市場。

葉南德茲說，經貿合作方面，雙方具體談到經濟發展部長赴台，了解台灣政府過去輔導及融資微小的農業及農產生產者，他也感謝台灣政府的農委會派遣動植物防疫檢疫人員，前來加速甜瓜、牛肉能夠符合台灣的防疫相關的條件，加速產品出口到台灣市場。

他說，昨天一鄉一產品的展覽上，蔡總統也對宏國新改良的馬鈴薯、酪梨的品種表示高度興趣，再加上咖啡，宏都拉斯已經有5個非常具高競爭力的產品，在不久的未來可以進入到台灣的市場。

葉南德茲說，目前宏都拉斯整體發展所有的指數相當樂觀，世界上對宏都拉斯的信用評比非常高，未來如何在台灣的協助下，大幅提升宏國外銷出口，這是宏都拉斯引頸期待的。

他指出，雙方也提到如何學習中華民國在社會福利保險的制度發展，兩國如何更善加利用所簽署的自由貿易協定，讓宏都拉斯能更充分進軍亞洲市場，雙邊所勾勒的發展藍圖上，貿易、投資、就業一直是宏都拉斯最重要的關鍵發展主軸。

葉南德茲並說，宏都拉斯年輕人現在有最多的獎學金生在台灣學習，未來這些獎學金生將可以符合宏都拉斯2020的計畫方案，使用這個基金，在宏都拉斯所需要的相關產業領域，培養相關的人才。

他說，感謝蔡總統來訪，宏都拉斯感到非常榮幸，「也希望妳視宏都拉斯為妳自己的家，而妳絕對是我們宏都拉斯最敬愛、最喜愛的女兒」。1060110

(中央社)