蔡總統：局勢變動 台宏相互扶持不變

總統蔡英文今與宏國總統葉南德茲雙邊會晤，就擴充台灣獎學金計畫、促進企業投資宏國等項目達成共識；她說，儘管國際局勢變動不斷，但是兩國相互扶持的心相同而且不變。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多；她昨天飛抵宏都拉斯，今天與葉南德茲雙邊會晤，葉南德茲伉儷並以國宴款待蔡總統。

兩國元首會談後，共同出席記者說明會。蔡總統感謝葉南德茲伉儷對台灣的支持與情誼，去年她當選的第一時間，收到的第一封祝賀，就是葉南德茲的視訊祝福。去年10月葉南德茲訪台時特別邀請她訪問宏都拉斯，也因此這次出訪中美洲4友邦，她踏上的第一塊土地就是天空中飄揚閃耀光芒的國度。

她說，在葉南德茲執政之下，這個國度所展現出來的韌性、繁榮、活力，令人印象深刻。

蔡總統說，昨晚她跟參與過台灣獎學金計畫的在地青年互動，無論他們在台灣的留學經驗或是在宏國的職業發展，都是兩國邦誼成果，也是共同驕傲。

她說，與葉南德茲有一樣的看法，也就是「我們應該將獎學金計畫擴充」，葉南德茲剛剛也提到，這個獎學金計畫，部分將由宏都拉斯的基金支應，台灣將會提供更多的機會與獎學金給宏國年輕人，讓他們就學，受技術訓練，協助將來宏都拉斯產業經濟發展。

蔡總統說，她很高興中華民國在宏都拉斯的產業技術、教育等重要領域的發展過程，從未缺席，也希望與宏都拉斯一起努力，打造更多共同成果。

她說，雙方晤談時針對兩國關係、各項合作計畫，以及彼此關切議題，深入交換意見，包括在紡織、觀光業、農業加工等產業將一起努力，讓宏都拉斯能生產更好的產品，並順利行銷到台灣及全世界；宏都拉斯將是台灣進入中美洲的重要據點，也希望宏都拉斯把台灣當做進入亞洲的重要據點。

她指出，雙方還談到宏國微型企業發展，這方面台灣有經驗，也願協助宏國微型企業發展；並將組織台灣企業，讓企業有機會來考察，進一步發掘在宏都拉斯投資機會，希望透過台灣在宏都拉斯的投資及貿易機會，在宏都拉斯創造更多就業機會。

蔡總統說，這次她來訪，以及葉南德茲去年10月訪台，將會是兩國關係一個重要分水嶺，「將從過去友好的外交關係，走上更進一步的、以經貿為主軸的踏實的關係，而且是一個互利互惠的關係」。

她說，台灣與宏都拉斯雖然在地理上相隔遙遠，但是兩國長久以來邦誼，拉近彼此距離，「儘管國際局勢變動不斷，雙方各自面臨的挑戰也從未間斷，但是兩國相互扶持的心是相同不變的」。

蔡總統說，台灣很願意持續分享發展經驗，強化緊密的夥伴關係，一起促成兩國的繁榮與人民的福祉；她也祝宏都拉斯國運昌隆、兩國友誼長存。

蔡總統下午結束宏都拉斯訪問，將搭專機，轉往尼加拉瓜。1060110

(中央社)