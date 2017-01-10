NBA》歐尼爾抵上海 竟向Angelababy示愛
NBA傳奇中鋒「俠客」歐尼爾(Shaq O’Neal)，昨(9)日出現在中國大陸上海市，為某個連鎖餐廳開幕，他下午抵達後，就狂發微博，更有趣的是，歐尼爾隔空向黃曉明的嬌妻Angelababy(Baby)示愛。
「Angelababy I love you 你是最棒的！」歐尼爾分享Angelababy的微博，寫著這樣文字，讓網友議論紛紛。另外，他還轉發韓國女團f(x)前成員雪莉的性感寫真照，PO文「你會嫁給我，我愛你。」
歐尼爾這舉動，讓大陸網友全瘋了，懷疑「俠客」的微博帳號被盜。為此，歐尼爾親自拍攝短片，還請友人翻成中文，表示這是歐尼爾本人在操作，微博沒有被任何人駭。
話雖如此，但從昨下午歐尼爾抵達上海，到今日凌晨1點，不到一天時間，「俠客」狂發近90則微博。其中發文「我愛中國！我太喜歡中國了！」、「我愛上海！」，但真搞不懂是什麼事讓「俠客」這麼的嗨。他也表示想和「好哥們」姚明見一面。
(中時電子報)
關鍵字：歐尼爾、上海、Angelababy
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