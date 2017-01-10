東台陰霾偶飄雨 北台多雲偶透光
中央氣象局表示，10日迎風面的北部及東半部雲量仍多，不過水氣再減少，僅基隆北海岸、大台北東側及東半部偶有短暫雨，北部地區甚至雲間偶有透光的機率、中南部則為多雲到晴。
氣象局指出，10日清晨將是冷空氣影響最明顯的時候，預期北台灣將下探攝氏15、16度，中部地區14度；其他地方則約17、18度；外出上班時氣溫較低，請大家留意穿著；白天溫度方面北部及東半部雲多高溫約21至23度，中南部中午前後仍可達25度以上，不過入夜至隔天清晨溫度又將降到14至17度間，中南部日夜溫差較大，請隨溫度適時增減衣物。
此外，氣象局提醒民眾，由於東北風增強，台南以北、東半部及各外島沿海將有8至9級強陣風，風浪也相當大，前往沿海活動的朋友要特別注意安全、並留意風大時溫度感受會比較冷，請適時添加外套。
氣象局指出，10日高屏地區AQI為橘色警示對敏感族群不健康，其他地區及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。1060110
(中央社)
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