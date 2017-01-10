春節遊香港！看煙火綻放、嘗美味求好運！

初二放煙火。（香港旅遊發展局提供）

再過沒多久，就是「雞年」了！今年國人有6天春節假期，計畫好要到哪度過嗎？除在台灣過節，其實到香港體會不同的華人過節氣氛也是不錯的選擇！在銅鑼灣品嚐港式美、為在太平山賞夜景、看美麗煙火綻放，走訪各名勝古蹟求好運。此外初一還有「新春國際匯演之夜」，來自台灣啦啦隊代表隊也應邀表演！迎接新春，我們不妨用旅行來揭開序幕吧！迎著風，去探險、去夢想、去發現…

初一巡遊嘉年華。（香港旅遊發展局提供）

在農曆大年初一晚，香港尖沙咀將再度上演「國泰航空新春國際匯演之夜」，與全球旅客一起歡度新歲。這項新春遊行表演已連續舉辦22年，是國際間享負盛名的年度盛事，曾被國際著名自助旅遊書藉《Lonely Planet》推選為全球最值得欣賞的娛樂盛事之一。

今年遊行以「開年、開運、開心」為主題，除了五光十色的主題花車，曾獲世界啦啦隊錦標賽金牌的「台灣啦啦隊代表隊」也獲邀表演。讓來到香港過新年的全球旅客都能在歡樂熱鬧的氣氛中，迎接雞年的來臨。

台灣啦啦隊。（香港旅遊發展局提供）

首次參與的台灣啦啦隊，表演融合了美式競技啦啦隊口號、技巧、翻騰、金字塔、空拋、舞蹈、嘻哈、等等多種舞風結合而成，展現結合中華文化的流行風格。巨輪及高蹺表演團、美國的世界級的步操管樂隊及法國的螢光舞衣與華麗舞蹈，絕對不容錯過！

除大年初一，香港新春期間還有一系列的慶祝活動登場！不論是到銅鑼灣維多利亞公園或九龍旺角花墟球場逛逛從中午營業到凌晨「年宵花市」，或是到同樣營業到半夜的各家商場大血拚，最後折扣冬季大減價買得過癮。

來不及看香港聞名全球的維多利亞港跨年煙火沒關係，每年大年初二的高空煙花匯演同樣不容錯過，晚上8點煙花匯演時間一到，閃爍數以萬計的賀歲煙花象徵新年事事如意，為所有觀眾帶來美好的祝福，時間更長達20分鐘！

大年初三則別忘了台灣看不到的「賽馬」，香港人喜歡在新年喜氣洋洋的日子裡碰碰運氣博得開春好彩頭，新年的首場賽事都會在年初三舉行，旅客可參加當地的「賽馬觀光團」，看馬兒奔馳，試試手氣。

太平山頂。（香港旅遊發展局提供）

此外，也能來香港求好運想跟香港本地人一樣「新年行大運」？香港玄學家劉國偉今年特別推介香港20「最強好運景點」，如屬雞的人在2017年為本命年犯太歲，心情不穩的話不妨到太平山頂走走，處身香港島最高峰俯覽維港兩岸，視野遼闊人也豁然開朗，能送走衰運，好好迎接工作上的地位提升！新春不妨來趟小旅行吧！從旅行中得能量，迎向一個嶄新的2017年！

(中時電子報)