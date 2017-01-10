今天氣穩定 週五冷氣團報到全台有感 低溫下探13度

週五冷氣團南下，全台溫度有明顯降幅。（本報資料照片）

受東北季風持續影響，今清晨淡水低溫僅13.6度，預估今北部及東半部雲多高溫約21至23度，中南部中午前後仍可達25度以上，不過夜間清晨低溫又將降到14至17度間，日夜溫差較大。降雨方面，今迎風面的北部及東半部雲量仍多，不過水氣再減少，僅基隆北海岸、大台北東側及東半部偶有短暫雨，中南部則為多雲到晴。另外，在鋒面通過後週五起大陸冷氣團南下，週五、週六兩天全台的溫度將明顯下降，低溫探13度。

根據中央氣象局資料指出，明天到後天(週四)上半天是這個禮拜天氣最穩定、最溫暖的時候，西半部為多雲到晴的天氣，高溫約在25度左右。週四下半天起水氣增多，全台降雨機率提高，預計要到週日(15日)、下週一(16日)水氣減少後降雨才會逐漸緩和。

特別需要注意的是，鋒面通過後週五起大陸冷氣團南下，週五、週六溫度會有明顯降幅，預估這波冷空氣影響最明顯的時刻會落在週日到週一清晨，中部以北及宜蘭最低溫將下探13度、南部及花東也僅15度，既使是白天也會感到寒意，請民眾做好保暖準備。

空氣品質方面，高屏地區AQI為橘色警示(敏感族群不健康)，其他地區及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)