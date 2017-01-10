道瓊隨油價走低 那斯達克收在新高

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華爾街石油類股今天因油價走低而重挫，使道瓊工業指數衝上2萬點大關落空。

美股本週開盤便大致籠罩在低迷氣氛中，科技股那斯達克指數小幅上揚，但道瓊和標準普爾指數陷入頹勢。

今天道瓊指數下挫76.42點或0.38%，以19887.38點作收。

標普指數小跌8.08點或0.35%，收在2268.90點。

那斯達克指數小漲10.76點或0.19%，收5531.82點為收盤新高點。1060110

(中央社)