疑供應過剩 國際油價跌

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由於市場擔心，伊拉克出口創新高，同時美國產量不斷增加，可能會破壞石油輸出國家組織（OPEC）減少供應量的努力，國際油價今天下挫。

紐約商品交易所西德州中級原油2月交割價重挫2.20美元或4.07%，以每桶51.79美元作收。

倫敦北海布倫特原油3月交割價急跌2.29美元或4.01%，收在每桶54.81美元。1060110

(中央社)