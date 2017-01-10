完美一年 C羅獲世界足球先生

我要評比

C.羅納多親吻「世界足球先生」的獎盃。(美聯社)

(08:17更新文圖)葡萄牙巨星C.羅納多(Cristiano Ronaldo)，今天當選2016世界足球先生，這是他第四度獲此獎。C.羅在國家隊隊長、教練、媒體與球迷的投票中，獲得34%選票，擊敗26%的阿根廷巨星梅西(Lionel Messi)，繼2009、2013與2014年後，第四次獲頒FIFA世界足球先生。

2016年注定屬於C.羅的一年，他幫助西甲皇家馬德里，贏得歐冠盃、世俱杯冠軍；並帶領葡萄牙首吻歐洲國家盃金盃。先前已獲《法國足球》雜誌頒發金球獎、即歐洲足球先生後，C.羅毫無懸念的成為世界足球先生。

(中時電子報)