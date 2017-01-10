加州千年紅杉 在暴風雨中倒下

加州的先鋒小屋樹的底部有個人車可通行的大洞，是許多觀光客的回憶。(圖/美聯社)

美國加州有一棵著名的千年紅杉稱為「先鋒小屋樹」 (pioneer cabin tree)，這棵紅杉底部有個可供人車通行的巨型樹洞，成為著名的旅遊景點，結果這棵樹在週末的暴雨中轟然倒下，令許多遊客感到震驚和悲傷。

卡拉維拉斯大樹協會發布先鋒小屋樹倒下的圖片，這個巨大的千年生命就此殞落。(圖/美聯社)

美國NBC新聞報導，卡拉維拉斯大樹協會(Calaveras Big Trees Association)最先在Facebook上發表「先鋒小屋樹倒了！」的消息，立刻有許多人分享與留言，表達自己的震驚以及過往的回憶。這棵著名的隧道樹，每年都吸引許多遊客前來，他們想看看這棵巨樹的壯觀，也喜歡在樹洞裡感受自己的渺小。

先鋒小屋樹的樹洞很早就被開鑿，20世紀初時，人們就喜歡搭馬車遊覽。(圖/美聯社)

先鋒小屋樹位在加州卡拉維拉斯大樹國家公園(Calaveras Big Trees State Park)，它的樹間巨洞是在1880年被人為加工，當時是為了與優勝美地國家公園(Yosemite National Park)的類似樹木景觀做競爭，以招徠觀光客。但也因為如此，先鋒小屋樹變的底部不穩，這也是它會在這次暴風雨中倒下的重要原因。

起初，只有徒步旅行者可以穿過先鋒小屋樹，然後搭乘馬車通過先鋒小屋樹成了主流；在汽車發明後，遊客就喜歡搭車通過。直到近年擔心汽車廢氣會損害大樹健康，因此再次限制只能步行通過。

紅杉又被稱為「世界爺」(Sequoia)，分布在在美國阿帕拉契山脈，是目前最高的樹種之一，現存最高大的紅杉是一棵「薛曼將軍樹」，高83.8公尺，底部最大直徑達11.1公尺。

美國西部的暴風雨是2006年以來最強的，包括加州與內華達州已有多處災情，北加州的俄羅斯河已蔓過最高水位，洛杉磯南部已發布土石流警告。

(中時電子報)