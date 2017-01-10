H型鋼鐵散落國道 4重車追撞3人傷

１輛載送H型鋼鐵的拖板車，今天凌晨行經國道3號北上通霄路段，突然失控，H型鋼散落路面，後方3部大貨閃避不及發生追撞，導致3人受傷送醫，全線道路封閉2個小時。

苗栗消防局凌晨3時許接獲通報，國道3號北上141公里通霄路段，發生大型車輛意外事故，隨即派遣通霄、後龍以及特搜分隊前往搶救，消防隊員抵達現場發現4輛滿載貨物的拖板車和大貨車追撞成一團。

拖板車上原本載送整車的H型鋼鐵，全部散落路面，由於該路段沒有路燈、加上天色昏暗，後方分別載送棉布、麵粉等3輛大貨車閃避不及，陸續追撞上，不但導致1輛大貨車車頭扭曲變形，拖板車也撞得車頭和車身分離，打橫在國道上。

救護人員發現拖板車和大貨車上總共有3人受傷，雖然一度受困車內，但經過搶救後，都只受到皮外傷，無生命危險，後方大貨車陳姓駕駛指出，意外當時看到前方拖板車上的H型鋼突然掉落，只差1公尺就撞上，真是「嚇死了」。

國道員警初步勘查事故現場，不排除拖板車載送的H型未綁牢靠，車身失去平衡才會失控，詳細原因仍須進一步調查；為排除事故車輛和H型鋼鐵，國道3號北上通霄路段，也因此暫時全線封閉，交通癱瘓約2個多小時。1060110

(中央社)